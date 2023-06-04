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RND: большинство немцев против поставок Украине истребителей

Ян Брацкий
20:36 04.06.2023
Согласно опросу, более половины немцев считают недостаточными дипломатические усилия бундестага в урегулировании украинского кризиса.
RND: большинство немцев против поставок Украине истребителей
© Фото: IMAGO, Michael Lucan, GlobalLookPress
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Почти две трети жителей Германии против поставок истребителей на Украину. На улицы крупных городов в ФРГ регулярно выходят сотни протестующих. В руках у манифестантов транспаранты с антивоенными лозунгами, пишет издание RND. Согласно опросу, который провели журналисты, более половины немцев считают недостаточными дипломатические усилия своего правительства в деле урегулирования украинского кризиса.

На этом фоне популярность канцлера Олафа Шольца стремительно падает. Политику приходится отбиваться не только от политических оппонентов, но и от сторонников. На днях Шольца освистали участники фестиваля СДПГ в Фалькензее под Берлином. Канцлера назвали поджигателем войны, бандитом и лжецом. Протестующие требовали, чтобы Берлин отказался от поставок оружия в зону конфликта.

Все попытки Олафа Шольца оправдать помощь Украине вызвали еще больший гнев толпы. Немцы стали показывать своему канцлеру неприличные жесты. Незадолго до этого митинга Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» вместе с союзниками из других стран Евросоюза.

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