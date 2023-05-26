Шольц заявил, что Германия продолжит поддержку Украины

По словам канцлера Германии, такое решение непоколебимо.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С таким заявлением он выступил во время визита в Таллин.

«Это решение непоколебимо», - цитирует РИА Новости слова Шольца.

Согласно словам немецкого канцлера, Германия вместе со странами Балтии, Евросоюзом и своими международными партнерами будет продолжать «твердо стоять на стороне Украины» и оказывать ей помощь.

Ранее Олаф Шольц выступал против заморозки конфликта на Украине. Канцлер Германии считает недопустимым узаконить в мирном договоре новую границу между Россией и Украиной по существующей линии фронта.