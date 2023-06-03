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Bild: Шольца на митинге СДПГ освистали и назвали разжигателем войны

Дмитрий Трунов
09:32 03.06.2023
Участники фестиваля партии требовали «мира без оружия» и чтобы канцлер ушел.
Bild: Шольца на митинге СДПГ освистали и назвали разжигателем войны
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось защищаться от однопартийцев - участников Европейского фестиваля СДПГ в Фалькензее под Берлином. Об этом пишет Bild.

Канцлера освистала толпа больше чем в сто человек. В числе прочего немцы назвали Шольца поджигателем войны, лжецом и бандитом. Участники митинга требовали «мира без оружия» и чтобы канцлер ушел.

Шольц под возмущенные крики собравшихся пытался оправдать помощь Украине, но вызвал еще большее негодование толпы. Немцы стали показывать канцлеру неприличные жесты. Издание добавляет, что собравшиеся размахивали флагами мира, на многих была символика России.

Когда Шольцу не удалось успокоить соотечественников, к микрофону вышел премьер-министр Бранденбурга от СДПГ Дитмар Войдке. Но ему тоже досталось от участников фестиваля. Войдке в итоге раздраженно сказал митингующим, что такая демонстрация «на самом деле должна быть на Красной площади перед Кремлем».

Ранее Шольц заявил, что страны Запада продолжат вооружать Украину и после завершения конфликта, а также назвал недопустимым узаконить в мирном договоре новую границу между Россией и Украиной.

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