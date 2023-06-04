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Столтенберг заявил, что Швеция выполнила условия Турции по членству в НАТО

Ян Брацкий
18:12 04.06.2023
Стокгольм и Анкара с 12 июня начнут новые консультации по шведскому членству в Североатлантическом альянсе.
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила условия Турции по членству в НАТО
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Швеция выполнила все свои обязательства перед Турцией для вступления в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы обсудили приближение Швеции к членству в альянсе. Турция имеет законные опасения в области безопасности, ни один член НАТО не сталкивался с таким количеством террористических атак. Швеция сделала все, чтобы ответить на эти опасения Турции», - приводится заявление генсека НАТО на официальном сайте альянса.

Столтенберг напомнил о «конкретных шагах» официального Стокгольма: поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие, усиление борьбы с терроризмом.  

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. Для приема в него необходимо одобрение всех членов. Турция заблокировала вступление Швеции в блок из-за позиции Стокгольма относительно Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО, шведы до сих пор ждут одобрения от Анкары и Будапешта.

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