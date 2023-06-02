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В США назвали готовность Байдена передать Турции F-16 разрушением НАТО

Ян Брацкий
15:22 02.06.2023
По мнению обозревателя Майкла Рубина, передача Турции истребителей F-16 подорвет единство членов альянса.
В США назвали готовность Байдена передать Турции F-16 разрушением НАТО
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Разрешение президента США Джо Байдена передать Турции истребители F-16 в обмен на принятие Швеции в НАТО будет пирровой победой и подорвет сплоченность альянса. Такого мнения придерживается обозреватель Майкл Рубин.

«В лучшем случае передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой», - написал Рубин в статье для 19FortyFive.

Если Байден пойдет на это, то многие члены альянса начнут использовать свое право голоса в качестве инструмента по извлечению собственной выгоды, считает он. Из 30 входящих в Североатлантический альянс стран заявку Швеции ратифицировали 28 государств-членов. Венгрия и Турция пожелали рассматривать заявку Стокгольма отдельно.

Ранее власти Финляндии, ставшей членом НАТО 4 апреля, заявили о переговорах с Пентагоном о размещении на территории страны американских военных баз.

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