American Conservative: финнам пора понять, что теперь им придется участвовать в войнах НАТО
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин напомнил властям Финляндии об обязательствах, которые Хельсинки добровольно взяли на себя, став 31-м членом НАТО. Девлин поздравил финнов, сделав это в ироничной манере.
«Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса - это значит сражаться в войнах НАТО», - предположил обозреватель.
По мнению журналиста, нейтралитет Финляндии обеспечивал ей развитие рыночной экономики и системы соцзащиты в годы холодной войны. Все это позволяло вести торговлю с СССР и поддерживать контакты.
О вступлении Финляндии в Североатлантический альянс стало известно в минувший вторник. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену соответствующий документ о присоединении. Ранее стало известно, что США, Германия и Венгрия сопротивляются попыткам Польши и стран Прибалтики предоставить Украине более ясные перспективы вступления в альянс. Тем временем, официальный Киев требует конкретных шагов: гарантий безопасности и более глубокого взаимодействия с НАТО.