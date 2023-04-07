American Conservative: финнам пора понять, что теперь им придется участвовать в войнах НАТО

© Фото: IMAGO, Antti Hämäläinen, GlobalLookPress

Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин напомнил властям Финляндии об обязательствах, которые Хельсинки добровольно взяли на себя, став 31-м членом НАТО. Девлин поздравил финнов, сделав это в ироничной манере.

«Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса - это значит сражаться в войнах НАТО», - предположил обозреватель.

По мнению журналиста, нейтралитет Финляндии обеспечивал ей развитие рыночной экономики и системы соцзащиты в годы холодной войны. Все это позволяло вести торговлю с СССР и поддерживать контакты.

О вступлении Финляндии в Североатлантический альянс стало известно в минувший вторник. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену соответствующий документ о присоединении. Ранее стало известно, что США, Германия и Венгрия сопротивляются попыткам Польши и стран Прибалтики предоставить Украине более ясные перспективы вступления в альянс. Тем временем, официальный Киев требует конкретных шагов: гарантий безопасности и более глубокого взаимодействия с НАТО.