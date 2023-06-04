Венгрия «присоединила» Крым к Украине в новом ролике о мирных переговорах

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Правительство Венгрии опубликовало обновленный вариант видеоролика, в котором Крым был обозначен, как российская территория. В исправленном варианте Крым указан, как часть Украины, пишет «Ъ».

Скандал с роликом разразился 30 мая, когда венгерский кабмин опубликовал в Сети призыв к мирным переговорам по украинскому конфликту. В ролике Крым на карте был обозначен тем же цветом, что и Россия. Украинские дипломаты потребовали удалить «некорректный», по их мнению, ролик и выразили официальному Будапешту демарш.

Напомним, Венгрия не поставляет Украине вооружения и не занимается подготовкой боевиков киевского режима. Так, венгерские власти в прошлом месяце заблокировали выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере €500 млн из Европейского фонда мира. На этот шаг Будапешт пошел из-за недружественных действий Киева.