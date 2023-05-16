В Венгрии подтвердили блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира

Будапешт пошел на этот шаг из-за недружественных действий украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP.

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Венгерские власти заблокировали выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Информацию об этом подтвердили ТАСС в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей страны.

Будапешт пошел на этот шаг из-за недружественных действий украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP. В ведомстве отметили, что Венгрии будет трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи, пока Украина не исключит банк из списка международных спонсоров войны.

В то же время в Будапеште не согласны с тем, что ЕС использует этот фонд исключительно для вооружения Украины, что не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов Евросоюза в других областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Очередной транш Украине должен быть направлен в следующий понедельник, 22 мая. Европейский фонд мира создан в марте 2021 года для укрепления международной безопасности. Начиная с 2022 года стал использоваться для оказания военной помощи Киеву.