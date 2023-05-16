В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Венгрии подтвердили блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира

Дмитрий Трунов
23:23 16.05.2023
Будапешт пошел на этот шаг из-за недружественных действий украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP.
В Венгрии подтвердили блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира
© Фото: Walter Bibikow, Danita Delimont, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Венгерские власти заблокировали выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Информацию об этом подтвердили ТАСС в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей страны.

Будапешт пошел на этот шаг из-за недружественных действий украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP. В ведомстве отметили, что Венгрии будет трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи, пока Украина не исключит банк из списка международных спонсоров войны.

В то же время в Будапеште не согласны с тем, что ЕС использует этот фонд исключительно для вооружения Украины, что не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов Евросоюза в других областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Очередной транш Украине должен быть направлен в следующий понедельник, 22 мая. Европейский фонд мира создан в марте 2021 года для укрепления международной безопасности. Начиная с 2022 года стал использоваться для оказания военной помощи Киеву.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:10 В стране и мире
Видео
Захарова: единственная точка в мире, где США могут действовать с позиции силы - Евросоюз
23:23 В стране и мире
В Венгрии подтвердили блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира
23:42 В стране и мире
Байден отменил часть заграничных поездок из-за ситуации с госдолгом США
21:05 В стране и мире
CNN: в США подтвердили повреждение ночью в Киеве ПВО Patriot
20:18 Армия
Видео
Минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении
Популярное
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.