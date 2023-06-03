Также у украинских боевиков были чешские и бельгийские винтовки.

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Атаковавшие на прошлой неделе Белгородскую область украинские террористы использовали как минимум четыре тактические машины, переданные Киеву Польшей и Соединенными Штатами. Об этом со ссылкой на официальные лица США сообщает Washington Post.

По данным газеты, у националистов также были чешские и бельгийские винтовки. Кроме того, замечено противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в западных войсках.

Напомним, недавно украинские боевики безуспешно попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области. Они задействовали две мотопехотные роты, которые были усилены танками.

Российские бойцы успешно отбили атаки террористов. Боевики с большими потерями отошли. Отмечается, что на приграничной территории уничтожили более 30 националистов.

Помимо живой силы, атаковавшие потеряли четыре боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град» и пикап.