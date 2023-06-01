Мэр Белгорода рассказал о размещении эвакуированных из приграничных районов

В городе готовы еще шесть пунктов размещения.

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Эвакуированным из приграничных районов Белгородской области бесплатно выдают еду и предметы первой необходимости, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Организовано медицинское обслуживание.

«Ведется регистрация, регистрация автомобилей. Тем, кто с домашними животными, тоже определили место, где они находятся», - рассказал он.

По его словам, с людьми также работают психологи и волонтеры.

В городе готовы еще шесть пунктов размещения. Основная задача - чтобы люди приехали, зарегистрировались, получили всю необходимую помощь.

Ситуация в приграничном с Украиной городе Шебекино резко осложнилась. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города продолжался всю ночь, восемь человек ранены. В настоящее время массированный обстрел продолжается.

Эвакуация в настоящее время осложнена, потому что есть опасность для жизни людей. При необходимости для этого задействуют бронетехнику, сказал глава региона. Никакие данные о якобы точках сбора для эвакуации не публикуются, это фейки.

Противника на территории Белгородской области не было и нет, сказал Гладков.