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Обладатель «Золотого мяча» Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Игнат Далакян
17:57 19.12.2022
Карим Бензема написал в соцсети, что гордится своей карьерой.
Обладатель «Золотого мяча» Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий Карим Бензема в свой день рождения объявил о том, что завершает карьеру в сборной Франции по футболу.

«Я прикладывал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша заканчивается», - написал Бензема в своей соцсети, опубликовав фотографию в футболке национальной команды.

Ранее сборная Аргентины по футболу стала чемпионом мира, обыграв футболистов из Франции в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время завершающего матча чемпионата мира по футболу в Катаре между двумя командами окончилось вничью (2:2). В дополнительном времени каждая из команд забила еще по одному голу.

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