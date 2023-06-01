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Тренер «ПСЖ» сообщил об уходе Месси из команды

Ян Брацкий
16:29 01.06.2023
Ранее СМИ писали, что Лионель Месси покидает Париж, так как не согласился на значительное понижение зарплаты.
Тренер «ПСЖ» сообщил об уходе Месси из команды
© Фото: IMAGO, JB Autissier, GlobalLookPress
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Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и главный форвард сборной Аргентины Лионель Месси покидает Париж. Об этом сообщил тренер команды Кристоф Гальтье. Контракт 35-летнего игрока истекает по окончании сезона.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Против "Клермона" будет последний матч Лео на "Парк де Пренс"», - цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Аргентинский «самородок» защищал цвета столичного французского клуба с лета 2021 года. За парижан нападающий провел 74 матча, 32 раза отличился и отдал 35 голевых передач.

Не исключено, что новоиспеченный чемпион мира продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии. Пресса склоняется к «Аль-Хилялю», в котором уже играют такие звезды, как Серхио Бускетс и Жорди Альба. Якобы игрок уже согласовал контракт.

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