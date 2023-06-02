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В МО РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по средствам ПВО Украины

14:05 02.06.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты поражены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России рассказало о групповом ударе высокоточным оружием. Целью стали средства ПВО врага.

«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что все цели были поражены. Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об активных действиях ВС РФ в районе Авдеевки. Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Ранее в пресс-центре  группировки «Запад» заявили, что ВСУ ударили из РСЗО «Град» по своим войскам на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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