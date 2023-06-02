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Минобороны России заявило о сбитом украинском штурмовике Су-25

14:12 02.06.2023
Пораженный ракетой самолет врага рухнул в районе Золотой Балки в Херсонской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил о групповом ударе российским высокоточным оружием. Целью стали средства противовоздушной обороны Украины, которые прикрывают ключевые объекты военной инфраструктуры киевского режима. 

Ранее сообщалось, что истребители Су-35С обнаружили и уничтожили самолет неприятеля

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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