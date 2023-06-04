Песков заявил, что Путин уделяет Украине столько времени, сколько нужно главнокомандующему

Также пресс-секретарь президента рассказал, что Путин во время атаки беспилотников на Москву получал информацию и отдавал приказы.

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Владимир Путин уделяет Украине столько времени, сколько ему нужно как верховному главнокомандующему. Об этом в интервью Павлу Зарубину заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что руководитель такой страны как Россия фактически круглые сутки на посту - Путин проводит ровно столько закрытых совещаний и разговоров, сколько ему нужно для осуществления общего руководства.

Прокомментировал Песков и атаку беспилотников на Москву и область, которая произошла на этой неделе. Пресс-секретарь президента отметил, что Путину докладывали о происходящем в постоянном режиме, были «постоянные перезвоны».

«Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего», - добавил он.

Напомним, что украинские дроны попытались атаковать Московский регион 30 мая. По сообщению Минобороны, всего было задействовано 8 БПЛА самолетного типа. Все дроны противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они отклонились от цели и потеряли управление.