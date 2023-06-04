Месси получил трехлетнее предложение на $200 млн от клуба в США

Это предложение указывает на то, что будущее Лео еще больше висит в воздухе, чем когда-либо, заключает Marca.

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Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами», клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в США, сообщает Marca. Ранее в СМИ появилась информация, что «Интер Майами» предложил Месси контракт на общую сумму 200 миллионов долларов, уточняет РИА Новости.

Это предложение как минимум на три сезона, но по цене оно даже близко не соответствует $400 млн в год, которые 35-летнему форварду предлагают в Саудовской Аравии, пишет Marca. Хотя Месси стал бы самым высокооплачиваемым игроком в американской лиге, причем превзошел бы остальных американских игроков в «соккер» намного.

Издание напоминает, что у Месси нет личного дома в Майами, но у его компании есть роскошный особняк в городе, который она арендует и использует в коммерческих целях. В конечном счете, это предложение MLS указывает на то, что будущее Лео еще больше висит в воздухе, чем когда-либо, заключает издание.

Ранее об уходе аргентинского нападающего и главного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси официально объявил французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

В начале мая сообщалось, что чемпион мира собирается продолжить свою карьеру в саудовском «Аль-Хиляле» в одной команде с Альбой и Бускетсом и уже согласовал контракт.



