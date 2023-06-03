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«ПСЖ» официально объявил об уходе Лионеля Месси

Сергей Лебедев
20:56 03.06.2023
Футболист пожелал клубу и его болельщикам всего наилучшего в будущем.
«ПСЖ» официально объявил об уходе Лионеля Месси
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе аргентинского нападающего и главного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Сообщение сегодня опубликовано на официальном сайта «ПСЖ».

«"Пари Сен-Жермен" гордится тем, что в его рядах был лучший игрок в истории, и желает Лео еще больших успехов до конца его карьеры», - говорится в нем.

Главный исполнительный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил Месси за его вклад. Он отметил, что футболист вдохновлял многих людей.

«Желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем», - сказал Нассер Аль-Хелаифи.

В свою очередь, Месси пожелал клубу и его болельщикам всего наилучшего в будущем.

«Спасибо клубу, городу Парижу и его жителям за эти два года» , - сказал футболист.

На днях об уходе аргентинца из команды сообщил тренер Кристоф Гальтье. Напомним, Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. За команду он провел 74 матча и забил 35 голов.

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