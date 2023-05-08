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Месси согласовал контракт с «Аль-Хилялем»

Игнат Далакян
16:11 08.05.2023
Лионель Месси собирается продолжить свою карьеру в саудовском «Аль-Хиляле» в одной команде с Альбой и Бускетсом.
Месси согласовал контракт с «Аль-Хилялем»
© Фото: IMAGO, JB Autissier, Globallookpress
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Нападающий сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сообщил, что продолжит играть в саудовском «Аль-Хиляле».

Как передает РИА Новости со ссылкой на подкаст El Chiringuito TV, аргентинский футболист будет играть в одной команде с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Сообщается, что в конце сезона Альба заключит контракт с «Аль-Хилялем» на два сезона, а Бускет проведет переговоры с саудовским клубом после расторжения действующего договора с «Барселоной».

Ранее Лионель Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА. Церемония награждения аргентинского нападающего прошла в Париже. Для Месси трофей ФИФА стал уже седьмым за 14 лет.

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