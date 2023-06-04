Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале на пути из России в Китай

Администрация направила к судну три аварийно-спасательных буксира для его передвижения.

© Фото: kees torn - RT ADRIAAN , SEAVIGOUR & FAIRPLAY-21, CC BY-SA 2.0, Wikimedia

Нефтяной танкер SEAVIGOUR остановился из-за поломки на 12-м километре Суэцкого канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу его администрации Осаму Рабие. Администрация канала направила к судну три аварийно-спасательных буксира для его передвижения.

Танкер проходил канал в составе северного конвоя на пути из России в Китай. В сообщении указано, что у него вышли из строя «механизмы» и «оборудование». Сейчас SEAVIGOUR готовят к буксировке.

Рабие сообщил, что регулярное судоходство по Суэцкому каналу с севера смогут возобновить после того, как неисправный танкер отбуксируют до 17-го километра.

При этом движение с юга начнется при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна, говорится в сообщении.

Ранее сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара. Наиболее длительная приостановка сообщения по каналу за последние годы была связана с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель 23 марта 2021 года на 151-м километре, перегородив канал на шесть дней.