В стране и мире Сухогруз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели Анна Назайкина Как утверждается, 21 судно, следующее в южном направлении, вскоре возобновит транзит. © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара, передает судовое агентство Египта Leth Agencies. «Грузовое судно Glory село на мель, присоединяясь к идущему на юг каравану судов, недалеко от Эль-Кантары», - говорится в сообщении в Twitter. Буксиры управления Суэцкого канала пытались снять судно с мели, впоследствии им это удалось. Было добавлено, что 21 судно, следующее в южном направлении, вскоре возобновит транзит. Ожидаются лишь незначительные задержки. «Ожидается, что колонна возобновит движение в 11.00 по местному времени», - добавили в агентстве. После того как сухогруз сел на мель, у многих пользователей Сети и СМИ появились опасения, что сухогруз может повторить судьбу 400-метрового контейнеровоза Ever Given, который 23 марта 2021 года, направляясь из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Тогда выстроилась огромная очередь из судов. Экспертное мнение и аналитика