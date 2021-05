В стране и мире Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с судном Ever Given Валентина Пескова Баржа-грузоперевозчик Ever Given в марте села на мель в Суэцком канале, после чего другие суда несколько дней не могли пересечь канал и доставить грузы по назначению. © Фото: Mohamed Shokry, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана судна. Как сообщила администрация канала, помогающие капитану лоцманы только консультировали его. А это значит, что все решения о том, куда направить судно, его капитан уже принимал самостоятельно. Как отметил глава администрации канала Усама Рабиа, компания-владелеци имеет право потребовать разгрузки контейнеров, однако при этом она отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что было нужно для проведения судебного заседания. По очень примерным оценкам общая стоимость судна и грузов составляет два миллиарда долларов. На основе этой суммы и рассчитана компенсация. Контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, сел на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. На днях из-за данного инцидента контейнерный перевозчик Maersk решил запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала. Первые грузовые корабли Находкинская таможня приняла в Приморье 24 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика