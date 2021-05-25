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Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с судном Ever Given

Валентина Пескова
13:45 25.05.2021
Баржа-грузоперевозчик Ever Given в марте села на мель в Суэцком канале, после чего другие суда несколько дней не могли пересечь канал и доставить грузы по назначению.
Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с судном Ever Given
© Фото: Mohamed Shokry, dpa, Globallookpress
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Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана судна. Как сообщила администрация канала, помогающие капитану лоцманы только консультировали его. А это значит, что все решения о том, куда направить судно, его капитан уже принимал самостоятельно.

Как отметил глава администрации канала Усама Рабиа, компания-владелеци имеет право потребовать разгрузки контейнеров, однако при этом она отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что было нужно для проведения судебного заседания. По очень примерным оценкам общая стоимость судна и грузов составляет два миллиарда долларов. На основе этой суммы и рассчитана компенсация.

Контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, сел на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.

На днях из-за данного инцидента контейнерный перевозчик Maersk решил запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала. Первые грузовые корабли Находкинская таможня приняла в Приморье 24 мая.

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