В стране и мире Вице-премьер Новак прибыл в Вену на встречу ОПЕК+ Анна Касаткина В штаб-квартире организации 4 июня обсудят сделку по сокращению добычи нефти. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Вице-премьер Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на встрече ОПЕК+, прибыл в Вену. Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняет агентство, самолет с Новаком на борту приземлился в столице Австрии около полуночи. В штаб-квартире ОПЕК+ 4 июня представители стран-участников организации примут решение о судьбе соглашения о сокращении добычи нефти. В текущий момент страны ОПЕК+ следуют сделке о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца года. Ряд стран, включая Саудовскую Аравию, ранее приняли решение добровольно снижать добычу еще на 1,16 баррелей в сутки на тот же срок. Россия с марта добровольно снижает до конца года добычу на 500 миллионов баррелей в сутки. Экспертное мнение и аналитика