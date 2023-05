FT: ОПЕК+ запретила журналистам Reuters, Bloomberg и WSJ посещение своей штаб-квартиры

© Фото: Wang-Zhou XinHua GlobalLookPress

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) запретила журналистам Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal посещение своей встречи в штаб-квартире в Вене 4 июня. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, запрет был инициирован Саудовской Аравией. Причины такого решения не указываются. FT при этом отмечает, что СМИ зачастую еще до начала встречи ОПЕК+ рассказывают о ее результатах. В связи с тем, что министры дают комментарии до начала саммита происходят колебания цен на нефть.

Ранее сообщалось, что девять стран ОПЕК+ с 1 мая приступили к сокращению добычи нефти, которое продлится до конца 2023 года. Добровольный объем снижения производства станет дополнением к плану альянса по сокращению в два миллиона баррелей в сутки, который действует с ноября прошлого года.