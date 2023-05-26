Шольц выступил против заморозки украинского конфликта

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Заключение мира в зоне украинского конфликта не должно привести к его заморозке. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, как он видит выход из кризиса, кельнской газете Kölner Stadt-Anzeiger, сообщает «360».

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир», - подчеркнул канцлер.

Шольц считает недопустимым узаконить в мирном договоре новую границу между Россией и Украиной. Он назвал неприемлемым вариант провести ее по существующей линии фронта, так как это будет означать легализацию территориальных приобретений Москвы.

Среди условий «справедливого мира» Шольц назвал вывод российских войск, но подчеркнул, что прежде всего сама Украина должна выдвигать условия мирного договора.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис требует разрешения, его заморозка исключена и не выгодна России, как и всему миру. В этом вопросе Россия солидарна с лидерами ФРГ и Великобритании, так как заключение мирного договора по Украине не означает замораживание конфликта.