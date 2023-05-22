Шольц заявил, что страны Запада продолжат вооружать Украину и после завершения конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц при этом отметил, что в обозримом будущем Украина не войдет в НАТО, поскольку не сможет выполнить ряд условий, предусмотренных альянсом.

© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Украина будет получать вооружение от стран Запада и после завершения конфликта, сообщает RT со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца немецкому телеканалу Welt.

«В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства», - заявил Шольц.

В то же время Шольц отметил, что западные страны еще не обсуждали гарантии безопасности по этому вопросу, так как конфликт не завершен.

Кроме того, канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не сможет стать участницей НАТО, в том числе из-за невозможности выполнить ряд условий, необходимых для вступления в альянс.

Ранее политолог Богдан Безпалько назвал Германию основным донором Украины. Он отметил, что еще до начала проведения спецоперации Германия покрывала украинскую коммуналку, хоть и не занималась поставками вооружения.