Артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов националистов в селах Уманское и Победа.

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Российские военные летчики поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских националистов около Северска. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

Он добавил, что российская артиллерия ликвидировала взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников. Силами расчетов самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» уничтожены украинские огневые позиции в районе Спорного. Также под удар попала железнодорожная станция разгрузки в Курахово.

Артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков в селах Уманское и Победа. Российский спецназ ликвидировал четыре группы украинской пехоты и один опорный пункт украинских боевиков.

В районе поселка Желанное Второе поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, две боевые машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы огнеметных и гранатометных подразделений Воздушно-десантных войск по опорному пункту украинских боевиков.

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Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.