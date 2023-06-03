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Российские летчики разбомбили командный пункт украинских боевиков в районе Северска

06:49 03.06.2023
Артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов националистов в селах Уманское и Победа.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: MOD Russia, GlobalLookPress
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Российские военные летчики поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских националистов около Северска. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

Он добавил, что российская артиллерия ликвидировала взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников. Силами расчетов самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» уничтожены украинские огневые позиции в районе Спорного. Также под удар попала железнодорожная станция разгрузки в Курахово.

Артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков в селах Уманское и Победа. Российский спецназ ликвидировал четыре группы украинской пехоты и один опорный пункт украинских боевиков.

В районе поселка Желанное Второе поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, две боевые машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы огнеметных и гранатометных подразделений Воздушно-десантных войск по опорному пункту украинских боевиков.

Накануне «Звезда» рассказывала о том, где сейчас происходят самые яростные бои в Донбассе.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.

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