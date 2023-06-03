Огнеметные и гранатометные подразделения ВДВ уничтожили опорный пункт боевиков

Удар по противнику нанесли с дистанции до 300 метров с разных огневых точек.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Огнеметные и гранатометные подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили опорный пункт украинских боевиков. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Прибыв на место, подразделения разделились на ударные группы и подгруппы прикрытия. Нанесен удар был с дистанции до 300 метров с разных огневых точек.

Применялись термобарические боеприпасы ручных огнеметов РПО-А «Шмель» и фугасные гранаты ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-30.

Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они тактическими двойками отошли на занятые позиции.

Ранее в Минобороны России показали, как ивановские и костромские десантники, совместно с расчетом беспилотника «Орлан-30» уничтожили мост во вражеском тылу в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.