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От Авдеевки до Угледара: где сейчас гремят самые яростные бои в Донбассе

Александр Федорчак
18:55 02.06.2023
Наверное, самая горячая точка сейчас - Марьинка. Под контролем российских сил уже 70% города. Но противник продолжает удерживать некоторые позиции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Уже традиционно сегодня ночью противнику было не до сна. Российские Вооруженные силы практически ежедневно наносят удары по военным объектам ВСУ, уничтожая вооружение, которое Киеву поставляет Запад.

Наверное, самая горячая точка сейчас - Марьинка. Под контролем российских сил уже 70% города. Но противник продолжает удерживать некоторые позиции. Ведет непрерывный артиллерийский огонь. Тем не менее метр за метром, шаг за шагом наши войска эту территорию освобождают. Такую задачу нашим военнослужащим поставил Владимир Путин.

Есть продвижение и в районе Авдеевки. По позициям врага в этом населенном пункте накануне активно била наша артиллерия.

На Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, идут практически непрерывные артиллерийские дуэли. Несмотря на это, противник ежедневно пытается прорвать нашу оборону на этом участке фронта. Но успехом ни одна из вылазок боевиков не увенчалась.

Бойцы группировки «Восток» накануне разбили противника в районе населенных пунктов Водяное и Павловка. Российские штурмовики били по неприятелю из 82-миллиметровых минометов. В результате боевики отошли на вторую линию обороны. Дальше по ним отработали уже минометами покрупнее - 120 миллиметров.

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-25 в районе Золотой Балки в Херсонской области. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказали в Минобороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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