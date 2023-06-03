В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер Люксембурга оскорбительным жестом попросил Зеленского помолчать на саммите в Молдавии

Дмитрий Трунов
06:20 03.06.2023
Судя по кадрам, Зеленский шел вместе с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем и пытался с ними поговорить.
© Видео: @telegraf.balkan, YouTube © Фото: @telegraf.balkan, YouTube
Читайте нас на:

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жаргонным жестом попросил замолчать президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Видео размещено в сети.

Судя по кадрам, Зеленский шел вместе с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем и пытался с ними поговорить. Однако после пары слов премьер Люксембурга попросил украинского политика помолчать. Зеленский, увидев это, натянуто улыбнулся, отвернулся и стал чесать шею.

Саммит ЕПС проходил в Молдавии 1 и 2 июня. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел короткую беседу с Зеленским, но позиция его страны по поводу антироссийских санкций осталась неизменной.

Вучич уже говорил, что Сербия находится под сильным прессингом Запада из-за отказа поддержать антироссийские санкции, но его страна постарается выстоять

Ранее президент Украины заявил, что надежды на вступление Украины в НАТО угасают.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:14 В стране и мире
Число жертв крушения трех поездов в Индии достигло 288
06:49 Армия
Видео
Российские летчики разбомбили командный пункт украинских боевиков в районе Северска
06:20 В стране и мире
Видео
Премьер Люксембурга оскорбительным жестом попросил Зеленского помолчать на саммите в Молдавии
05:20 В стране и мире
Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Тайване будет разрушительным
02:53 В стране и мире
Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.