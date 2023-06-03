Премьер Люксембурга оскорбительным жестом попросил Зеленского помолчать на саммите в Молдавии

Судя по кадрам, Зеленский шел вместе с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем и пытался с ними поговорить.

© Видео: @telegraf.balkan, YouTube © Фото: @telegraf.balkan, YouTube

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жаргонным жестом попросил замолчать президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Видео размещено в сети.

Судя по кадрам, Зеленский шел вместе с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем и пытался с ними поговорить. Однако после пары слов премьер Люксембурга попросил украинского политика помолчать. Зеленский, увидев это, натянуто улыбнулся, отвернулся и стал чесать шею.

Саммит ЕПС проходил в Молдавии 1 и 2 июня. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел короткую беседу с Зеленским, но позиция его страны по поводу антироссийских санкций осталась неизменной.

Вучич уже говорил, что Сербия находится под сильным прессингом Запада из-за отказа поддержать антироссийские санкции, но его страна постарается выстоять.

Ранее президент Украины заявил, что надежды на вступление Украины в НАТО угасают.