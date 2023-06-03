Байден заявил, что в субботу подпишет закон о потолке госдолга
Американский президент отметил, что сделка по госдолгу позволила США избежать «катастрофических последствий».
© Фото: Jim Watson - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Президент США Джо Байден собирается подписать закон о повышении потолка госдолга в субботу. Об этом он заявил в спецобращении к американскому народу в пятницу.
«Я намереваюсь подписать его завтра», - цитирует Байдена РИА Новости.
Двухпартийная сделка по госдолгу позволила СЩА избежать краха репутации как надежного финансового партнера и «самых катастрофических последствий», отметил американский президент.
Сенат США 1 июня одобрил законопроект о повышении госдолга во избежание дефолта страны. Перед этим его поддержала палата представителей конгресса.
Согласно соглашению, достигнутому Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, госдолг США достигнет своего потолка 2 января 2025 года.