В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден заявил, что в субботу подпишет закон о потолке госдолга

Анна Касаткина
03:33 03.06.2023
Американский президент отметил, что сделка по госдолгу позволила США избежать «катастрофических последствий».
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о потолке госдолга
© Фото: Jim Watson - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден собирается подписать закон о повышении потолка госдолга в субботу. Об этом он заявил в спецобращении к американскому народу в пятницу.

«Я намереваюсь подписать его завтра», - цитирует Байдена РИА Новости.

Двухпартийная сделка по госдолгу позволила СЩА избежать краха репутации как надежного финансового партнера и «самых катастрофических последствий», отметил американский президент.

Сенат США 1 июня одобрил законопроект о повышении госдолга во избежание дефолта страны. Перед этим его поддержала палата представителей конгресса.

Согласно соглашению, достигнутому Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, госдолг США достигнет своего потолка 2 января 2025 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:53 В стране и мире
Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
01:21 В стране и мире
Два человека погибли при обстреле Соболевки в Белгородской области
00:44 В стране и мире
Число жертв столкновения поездов в Индии превысило 120
00:19 В стране и мире
В МИД России заявили о систематическом нарушении прав детей со стороны США
23:34 В стране и мире
Правительство РФ утвердило перечень неисправностей для запрета эксплуатации авто
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.