Байден заявил, что в субботу подпишет закон о потолке госдолга

Американский президент отметил, что сделка по госдолгу позволила США избежать «катастрофических последствий».

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Президент США Джо Байден собирается подписать закон о повышении потолка госдолга в субботу. Об этом он заявил в спецобращении к американскому народу в пятницу.

«Я намереваюсь подписать его завтра», - цитирует Байдена РИА Новости.

Двухпартийная сделка по госдолгу позволила СЩА избежать краха репутации как надежного финансового партнера и «самых катастрофических последствий», отметил американский президент.

Сенат США 1 июня одобрил законопроект о повышении госдолга во избежание дефолта страны. Перед этим его поддержала палата представителей конгресса.

Согласно соглашению, достигнутому Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, госдолг США достигнет своего потолка 2 января 2025 года.