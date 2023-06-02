Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

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Законопроект о повышении потолка госдолга США для предотвращения дефолта в стране набрал в четверг достаточно голосов в сенате США. О результатах голосования сообщается на сайте высшей законодательной палаты Соединенных Штатов.

Сенат принял законопроект о новом лимите долга и законопроект о федеральных расходах 63 голосами против 36 после отклонения 10 предложенных поправок. В том числе будет отменена процедура прощения федеральных студенческих кредитов, на чем настаивали республиканцы.

После одобрения обеими палатами проект поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Ранее документ приняла нижняя палата американского Конгресса.

Потолок госдолга США будет повышаться до 1 января 2025 года. Об этом ранее администрация Байдена договорилась с конгрессменами-республиканцами.