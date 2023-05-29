Госдолг США по соглашению Байдена и Маккарти достигнет потолка 2 января 2025 года

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Соглашение конгрессменов-республиканцев с Белым домом предусматривает достижение потолка госдолга США 2 января 2025 года, до 1 января он будет повышаться. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти.

«Временное повышение потолка государственного долга... до 1 января 2025 года», - гласит соглашение.

Потолок госдолга будет достигнут 2 января того же года, что может привести к дефолту, если правительство не примет чрезвычайные меры и не поднимает лимит задолженности.

Как отмечается в заявлении Маккарти и республиканцев из конгресса Стивена Скалиса, Тома Эммера и Элис Стефаник, США впервые за последнее десятилетие сокращают расходы в годовом исчислении, сохраняя при этом полное финансирование национальной обороны и медицинские пособия для ветеранов, отмечает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что соглашение по госдолгу достигнуто и направляется на рассмотрение сената и конгресса. Американский лидер призвал законодателей проголосовать за него. В среду за законопроект будет голосовать палата представителей, после документ должен одобрить сенат и подписать президент.