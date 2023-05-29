В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдолг США по соглашению Байдена и Маккарти достигнет потолка 2 января 2025 года

Анна Касаткина
05:23 29.05.2023
Согласно документу, США впервые за последнее десятилетие сократят расходы в годовом исчислении.
Госдолг США по соглашению Байдена и Маккарти достигнет потолка 2 января 2025 года
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Соглашение конгрессменов-республиканцев с Белым домом предусматривает достижение потолка госдолга США 2 января 2025 года, до 1 января он будет повышаться. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти.

«Временное повышение потолка государственного долга... до 1 января 2025 года», - гласит соглашение.

Потолок госдолга будет достигнут 2 января того же года, что может привести к дефолту, если правительство не примет чрезвычайные меры и не поднимает лимит задолженности.

Как отмечается в заявлении Маккарти и республиканцев из конгресса Стивена Скалиса, Тома Эммера и Элис Стефаник, США впервые за последнее десятилетие сокращают расходы в годовом исчислении, сохраняя при этом полное финансирование национальной обороны и медицинские пособия для ветеранов, отмечает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что соглашение по госдолгу достигнуто и направляется на рассмотрение сената и конгресса. Американский лидер призвал законодателей проголосовать за него. В среду за законопроект будет голосовать палата представителей, после документ должен одобрить сенат и подписать президент.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:47 Армия
Группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп украинских боевиков
06:12 В стране и мире
Видео
Глава МИД России Лавров прибыл в Кению
05:23 В стране и мире
Госдолг США по соглашению Байдена и Маккарти достигнет потолка 2 января 2025 года
03:04 В стране и мире
На Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых областях звучат взрывы
01:46 Армия
Шойгу поздравил бойцов и сотрудников ОПК с Днем военного автомобилиста
Популярное
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.