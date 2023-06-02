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Один из пострадавших после удара по Масловой Пристани находится в реанимации

Сергей Лебедев
18:15 02.06.2023
У мужчины осколочное ранение спинного мозга.
Один из пострадавших после удара по Масловой Пристани находится в реанимации
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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У одного пострадавшего после удара украинских националистов по поселку Маслова Пристань в Белгородской области ранение спинного мозга. После операции мужчину перевели в реанимацию. Его состояние тяжелое.

Об этом сообщил главврач Белгородской городской больницы №2 Роман Проценко в разговоре с ГТРК «Белгород». Второго пострадавшего, по его словам, также прооперировали. У него состояние средней тяжести.

«Все ранения осколочные», - добавил Роман Проценко.

Напомним, сегодня украинские боевики обстреляли автотрассу в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них погибли две женщины.

В другой машине пострадали двое мужчин. Их оперативно доставили в горбольницу №2 Белгорода.

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