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Число жертв обстрела Соболевки в Белгородской области достигло трех

Дмитрий Трунов
13:22 03.06.2023
Из РСЗО «Град» был обстрелян частный сектор. Всего там насчитали 18 прилетов.
Число жертв обстрела Соболевки в Белгородской области достигло трех
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о погибших и раненых при обстреле села Соболевка в Валуйском городском округе в пятницу 2 июня. По обновленным данным, три человека погибли, еще были 7 ранены.

Из РСЗО «Град» был обстрелян частный сектор. Всего там насчитали 18 прилетов. Двое мужчин погибли на месте. Позже умерла женщина, которая получила осколочное проникающее ранение передней брюшной стенки и грудной клетки. Она скончалась в машине скорой помощи, сообщил глава региона.

Шесть человек госпитализированы, еще один человек отказался от госпитализации. В селе повреждены дома, газопровод и линия электропередачи.

Ранее сообщалось, что при обстреле Соболевки погибли двое. Прилеты «Града» застали этих людей в во дворах своих частных домов.

Обстановка в Белгородской области остается сложной. 1 июня в Шебекинский округ прилетело более 850 украинских снарядов. Многих жителей приграничных районов эвакуируют.

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