Эрдоган принял присягу и вступил в должность президента

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в присягу в парламенте и вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок. Вечером глава государства представит обновленный кабинет министров. Ранее кортеж Эрдогана в сопровождении десятков мотоциклистов попал на видео.

В минувшее воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. По итогам народного волеизъявления в него попали действующий лидер и кандидат на высший пост от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Набрав около 52% голосов победил Эрдоган.

Политолог Алексей Маркин, комментируя итоги выборов в Турции, заявил «Звезде», что победа Эрдогана означает продолжение нормальных отношений между Москвой и Анкарой. Сотрудничество завязано на крупных инвестиционных проектах и личных отношениях двух президентов. Что касается самой Турции, то итоги выборов символизируют раскол в стране, так как оба кандидата получили сопоставимое количество голосов с небольшим перевесом у Эрдогана, отметил политолог.