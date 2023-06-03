Десятки мотоциклистов сопроводили кортеж Эрдогана перед инаугурацией

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Десятки мотоциклов сопровождают кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня ему предстоит принять присягу и пройти инаугурацию в парламенте. На торжественную церемонию приглашены лидеры иностранных государств. Российскую делегацию представит председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В минувшее воскресенье Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции. Набрав около 52% голосов он опередил своего главного конкурента, представителя от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Российский президент Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу с переизбранием по телефону. Путин отметил огромный вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений Анкары и Москвы. Президент Турции пообещал и дальше работать над укреплением двустороннего сотрудничества.