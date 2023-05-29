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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Сергей Лебедев
21:07 29.05.2023
Российский президент стал первым лидером, кому руководитель Турции позвонил после переизбрания.
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
© Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress
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Сегодня состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием. Российский президент отметил большой вклад Реджеп Тайип Эрдогана в развитие отношений между двумя странами.

По его словам, поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения двустороннего сотрудничества.

В ответ президент Турции заявил о намерении продолжать совместную работу.

Напомним, накануне глава турецкого Центризбиркома Ахмет Йенер объявил Эрдогана победителем второго тура президентских выборов в стране. Лидер страны получил 52,14% голосов, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 47,86% проголосовавших.

По мнению политолога Алексея Макаркина, победа Эрдогана на выборах в означает продолжение нормальных взаимоотношений между Турцией и Россией. Такое мнение он высказал в разговоре со «Звездой».

Для самой Турции итоги президентских выборов стали свидетельством раскола внутри страны, добавил эксперт. Но при этом революционный сценарий неактуален.

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