В стране и мире На инаугурацию Эрдогана в Турцию поедет не Путин, а Володин Тимур Шерзад Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. © Фото: Russian State Duma, GlobalLookPress Читайте нас на: Россию на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Эрдоган может принести присягу уже 3 июня, а 4 июня должно будет начать работу новое правительство Турции. Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» заявил, что с победой Эрдогана президенту Украины Зеленскому еще не раз икнется история с атакой на корабль России у вод Турции. Экспертное мнение и аналитика