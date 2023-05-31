На инаугурацию Эрдогана в Турцию поедет не Путин, а Володин
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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Россию на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Эрдоган может принести присягу уже 3 июня, а 4 июня должно будет начать работу новое правительство Турции.
Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» заявил, что с победой Эрдогана президенту Украины Зеленскому еще не раз икнется история с атакой на корабль России у вод Турции.