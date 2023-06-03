Штурмовики «Ахмата» ведут бои в центре Марьинки
Подразделения 1-го армейского корпуса ведут напряженные бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении ведут штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщило Минобороны России.
Кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ведут напряженные бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщили в ведомстве.
Ранее «Звезда» сообщила о том, что под контролем российских сил уже 70% Марьинки. Но противник продолжает удерживать некоторые позиции. В районе Авдеевки тоже есть продвижение.
Президент России Владимир Путин поставил задачу взять населенный пункт Марьинка. Об этом сообщил командир танкового полка Вооруженных сил России с позывным Казак.
Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.