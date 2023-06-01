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Путин поставил задачу взять Марьинку

Тимур Шерзад
18:47 01.06.2023
Об этом сообщил командир танкового полка Вооруженных сил России с позывным Казак.
© Видео: Минобороны России © Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин поставил задачу взять населенный пункт Марьинка. Об этом сообщил командир танкового полка Вооруженных сил России с позывным Казак. 

«Верховный главнокомандующий во вчерашнем разговоре поставил задачу взять Марьинку. Приложить все усилия, по крайней мере», - сообщил Казак. 

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил «Звезде», что Вооруженные силы России уже овладели 70 процентами Марьинки.

Также Казак рассказал, в каком состоянии передали позиции в Марьинке «Ахмату».

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