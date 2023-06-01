Путин поставил задачу взять Марьинку
Об этом сообщил командир танкового полка Вооруженных сил России с позывным Казак.
© Видео: Минобороны России © Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress
Президент России Владимир Путин поставил задачу взять населенный пункт Марьинка. Об этом сообщил командир танкового полка Вооруженных сил России с позывным Казак.
«Верховный главнокомандующий во вчерашнем разговоре поставил задачу взять Марьинку. Приложить все усилия, по крайней мере», - сообщил Казак.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил «Звезде», что Вооруженные силы России уже овладели 70 процентами Марьинки.
Также Казак рассказал, в каком состоянии передали позиции в Марьинке «Ахмату».