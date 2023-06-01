Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США

© Видео: jacobkschneider, Twitter © Фото: jacobkschneider, Twitter

Американский президент Джо Байден споткнулся и упал на церемонии академии ВВС в Колорадо. Лидер США рухнул после того, как вручил диплом одному из выпускников учебного заведения. Ему сразу же помогли подняться.

По словам директора по связям с общественностью Белого дома Бена Лаболта, президент споткнулся о мешок с песком, который лежал на цене.

«Он в порядке. Когда пожимал руки, на сцене был мешок с песком», - написал он в Twitter.

Напомним, это не первый раз, когда Джо Байден теряет равновесие. Так, например, в феврале он споткнулся о ступеньки трапа «борта номер один» по пути домой из Польши.