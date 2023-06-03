Полиция опубликовала момент ДТП с 13 автомобилями в Петербурге

На записи видно, как грузовик врезается во встречный поток машин.

© Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовали видео массового ДТП на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. По последним данным, в нем участвовали 13 автомобилей.

На записи видно, как грузовик вылетает на встречную полосу и врезается в поток машин.

В результате массовой аварии пострадали 16 человек, 11 из них были госпитализированы. В числе пострадавших - пятилетний ребенок.

В результате ДТП в Нижегородской области 3 июня погибли трое детей и трое взрослых.