Полиция опубликовала момент ДТП с 13 автомобилями в Петербурге
На записи видно, как грузовик врезается во встречный поток машин.
© Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовали видео массового ДТП на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. По последним данным, в нем участвовали 13 автомобилей.
На записи видно, как грузовик вылетает на встречную полосу и врезается в поток машин.
В результате массовой аварии пострадали 16 человек, 11 из них были госпитализированы. В числе пострадавших - пятилетний ребенок.
В результате ДТП в Нижегородской области 3 июня погибли трое детей и трое взрослых.