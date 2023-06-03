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Полиция опубликовала момент ДТП с 13 автомобилями в Петербурге

Дмитрий Трунов
12:15 03.06.2023
На записи видно, как грузовик врезается во встречный поток машин.
Полиция опубликовала момент ДТП с 13 автомобилями в Петербурге
© Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовали видео массового ДТП  на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. По последним данным, в нем участвовали 13 автомобилей.

На записи видно, как грузовик вылетает на встречную полосу и врезается в поток машин.

В результате массовой аварии пострадали 16 человек, 11 из них были госпитализированы. В числе пострадавших - пятилетний ребенок.

В результате ДТП в Нижегородской области 3 июня погибли трое детей и трое взрослых.

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