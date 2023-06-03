Трое детей и трое взрослых погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Погибли дети в возрасте трех, семи и восьми лет.

© Видео: УГИБДД Нижегородской области © Фото: public200748926, VK

До шести человек выросло число погибших в результате ДТП в Нижегородской области, сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале. Авария произошла рано утром на 554 километре трассы «Москва - Уфа» в Воротынском районе.

В реанимации скончалась еще одна пострадавшая - женщина 1988 года рождения. Кроме того, известно, что погибли дети в возрасте трех, семи, и восьми лет, 35-летняя женщина.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель легковушки Nissan не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с грузовиком «Газон Некст». Водитель грузовика не пострадал.

В Санкт-Петербурге утром 3 июня произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, пострадали 16 человек.