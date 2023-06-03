В Петербурге столкнулись 12 машин, пострадали 16 человек

© Видео: Дорожный инспектор, VK © Фото: spb_today, VK

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 12 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по городу. Пострадали 16 человек.

Массовое ДТП произошло утром 3 июня у дома 52 на Софийской улице, во Фрунзенском районе города. На месте происшествия работают 15 сотрудников МЧС, три единицы техники и медики скорой помощи.

Медики госпитализировали 11 человек. Прибывшие пожарные подразделения привлекались для оказания помощи и сбора информации, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, аварию спровоцировал грузовик, который при съезде с Невского путепровода выехал на встречную полосу, сообщает прокуратура города.

Ранее водитель BMW после столкновения с другой автомашиной протаранил толпу пешеходов у колледжа в Мытищах.