В Петербурге столкнулись 12 машин, пострадали 16 человек
Медики госпитализировали 11 человек.
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В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 12 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по городу. Пострадали 16 человек.
Массовое ДТП произошло утром 3 июня у дома 52 на Софийской улице, во Фрунзенском районе города. На месте происшествия работают 15 сотрудников МЧС, три единицы техники и медики скорой помощи.
Медики госпитализировали 11 человек. Прибывшие пожарные подразделения привлекались для оказания помощи и сбора информации, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, аварию спровоцировал грузовик, который при съезде с Невского путепровода выехал на встречную полосу, сообщает прокуратура города.
Ранее водитель BMW после столкновения с другой автомашиной протаранил толпу пешеходов у колледжа в Мытищах.