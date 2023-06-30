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Военнослужащим в зоне СВО раздали комплекты новой всесезонной формы

03:32 30.06.2023
Обмундирование выполнено из современных материалов, что позволяет бойцам комфортно себя чувствовать и выполнять задачи в любых погодных условиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие «Западной» группировки войск в зоне спецоперации получили всесезонные комплекты формы нового образца для всех категорий военнослужащих. Комплекты обмундирования выполнены из современных комбинированных материалов, защищающих уязвимые зоны человеческого тела и обеспечивающих терморегуляцию в любых погодных условиях, не давая военнослужащему замерзнуть или вспотеть.

«Сегодня, как и последние несколько дней, была организована выдача новых костюмов из трех элементов: боевая рубаха, куртка и брюки. Они адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях. Защищены суставы у военнослужащих. Форма оптимизирована для ношения необходимых предметов. В одежде применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение», - рассказал начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным «Энгельс».

Также военнослужащим были выданы новые специальные ботинки, оборудованные мембраной для защиты ног от промокания и вентиляцией в жаркую погоду.

«Все нравится, все очень удобно. Ботинки летние облегченные, в них комфортно. Шнурки хорошо шнуруются и убираются в специальный кармашек. Идешь и ничего не цепляешь», - признался командир отделения с позывным «Тихий».

Обновленное обмундирование испытали в боевых условиях немедленно. Расчеты буксируемых 152-мм пушек «Гиацинт-Б» артиллерийской батареи мотострелкового соединения Западного военного округа нанесли точные удары по позициям противника на одном из направлений в зоне проведения СВО. Личным составом уничтожены десятки опорных, укрепленных, замаскированных пунктов, транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника, боеприпасы, продовольствие и амуниция, узлы связи и командные пункты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Барнов.

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