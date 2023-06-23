МО РФ показало, как «Гиацинты» громят противника на Запорожском направлении

Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему развивать наступление и не дает закрепиться на передних рубежах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» на Запорожском направлении. Артиллеристы Южного военного округа прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают маскировочной сетью.

В ролике показана подготовка к стрельбе и процесс заряжания орудия - в лоток сначала досылается снаряд, а потом гильза с метательным зарядом. Затем раздается команда и производится выстрел.

Корректировка стрельбы производится с помощью беспилотников, также камера дрона фиксирует моменты попаданий по противнику. Отстрелявшись по целям, расчеты меняют позиции, чтобы не попасть под удар противника.

Также Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.