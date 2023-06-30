Mash: сын Михаила Ефремова находится в коме на ИВЛ

Как сообщает Telegram-канал, высок риск того, что 31-летний сын актера Михаила Ефремова не выживет или останется инвалидом.

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Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова Николай после падения с третьего этажа находится в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «Mash».

Как отмечает Telegram-канал, высока вероятность того, что 31-летний мужчина не выживет или останется инвалидом, так как в результате инцидента получил перелом таза. Также сообщается, что в медучреждение Ефремов-младший поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

К настоящему моменту его уже дважды прооперировали: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. От полученных травм у Николая открылось сильное кровотечение. В больницу актер поступил как неизвестный, поскольку документов у него при себе не было.

Сегодня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. По данным Telegram-канал «112», сам мужчина заявил, что ситуация произошла случайно, однако сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.