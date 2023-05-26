Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением

Президент добавил, что негативная реакция на открытие авиасообщения для него стала неожиданностью.

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Открытие авиасообщения с Грузией и введение безвизового режима было личным решением и предложением президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«В этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение. Связано с целым рядом обстоятельств, в том числе и сезон отпусков. Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Ну и наш бизнес, да и просто наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть», - заявил Путин.

Президент добавил, что негативная реакция на открытие авиасообщения для него стала неожиданностью.

Напомним, указом президента России был введен безвизовый режим для граждан Грузии, желающих въехать в РФ. Тем же указом было открыто прямое авиасообщение между двумя странами.