Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации

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Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации. Соответствующее постановление принял кабинет министров страны, говорится в сообщении на национальном правовом портале республики.

Это соглашение было подписано в Минске 8 октября 1998 года. МИД Белоруссии должен будет уведомить власти Украины о прекращении его действия с 28 июня.

Ранее Минск ратифицировал соглашение с Москвой о региональной группировке войск. Этот документ должен упорядочить нормативную правовую базу двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора о сотрудничестве с Украиной на Азовском море. Ранее соответствующее решение проголосовали Госдума и Совет федерации РФ. Денонсация этого документа связана с тем, что после вхождения в состав РФ новых субъектов берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России.