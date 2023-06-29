Протокол вступит в силу с даты получения по дипканалам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

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Официальный Минск ратифицировал соглашение с Москвой о региональной группировке войск. Подпись под документом поставил белорусский президент Александр Лукашенко, сам протокол опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Ратифицировать протокол между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в городе Минске 3 декабря 2022 года», - говорится в документе.

Протокол был подписан министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу в декабре прошлого года. Документ призван совершенствовать нормативную правовую базу двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным отметил, что Москва и Минск продолжат укреплять единое оборонное пространство с учетом военно-политической обстановки. Входящие в состав совместной группировки войск подразделения регулярно проходят боевое слаживание, отметил он.